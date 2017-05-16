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Инцидент в Вашингтоне: мужчина пытался проникнуть на территорию Белого дома

17.05.2017 00:03 — Новости Мира | БелТА  
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Инцидент в Вашингтоне: мужчина пытался проникнуть на территорию Белого дома

Секретная служба США на некоторое время закрывала доступ и перекрывала подходы к Белому дому, расположенному в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Сообщается, что неизвестный мужчина перепрыгнул через забор, используя стойку для велосипедов, используемую в качестве барьера у ограждения северной части здания, и проник на охраняемую территорию.

Подоспевшая охрана сумела быстро задержать злоумышленника. Для проверки прилегающей к Белому дому территории были задействованы все имеющиеся силы, а периметр здания оцепили силы правопорядка.

Напомним, что утром во вторник президент США Дональд Трамп принял в своей официальной резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

 
 
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Подоспевшая охрана сумела быстро задержать злоумышленника. Для проверки прилегающей к Белому дому территории были задействованы все имеющиеся силы, а периметр...

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