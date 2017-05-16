Инцидент в Вашингтоне: мужчина пытался проникнуть на территорию Белого дома

Секретная служба США на некоторое время закрывала доступ и перекрывала подходы к Белому дому, расположенному в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Сообщается, что неизвестный мужчина перепрыгнул через забор, используя стойку для велосипедов, используемую в качестве барьера у ограждения северной части здания, и проник на охраняемую территорию.

Подоспевшая охрана сумела быстро задержать злоумышленника. Для проверки прилегающей к Белому дому территории были задействованы все имеющиеся силы, а периметр здания оцепили силы правопорядка.

Напомним, что утром во вторник президент США Дональд Трамп принял в своей официальной резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.