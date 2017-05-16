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Первая встреча Трампа с Эрдоганом прошла на фоне конфликта из-за курдов

17.05.2017 06:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Судя по совместному заявлению лидеров США и Турции после их первой встречи, разногласия между ними по поводу помощи курдским отрядам сохранились. Кроме того, Эрдоган пытался поднять тему гюленистов.


Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 мая, впервые принял в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На совместной пресс-конференции лидеры двух стран сконцентрировались, в первую очередь, на вопросах борьбы с терроризмом. Трамп заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Анкару в борьбе с такими террористическими группировками, как «Исламское государство» и Рабочая партия Курдистана, которую признали террористической как в Турции, так и в США и Евросоюзе.

Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что террористическим организациям нет места в будущем «нашего региона», однако упомянул в этом контексте также курдскую партию «Демократический союз» и ее вооруженное крыло — Отряды народной самообороны. По его словам, взаимодействие с этими организациями как с партнерами «абсолютно неприемлемо» и было бы нарушением уже достигнутых договоренностей. Эрдоган также упомянул об ожиданиях Анкары в связи с последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США и которого Турция считает организатором попытки госпереворота в июле 2016 года.

Лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы журналистов, удалившись сразу после того, как каждый из них сделал свое заявление. Таким образом, несмотря на взаимные заверения в намерении налаживать экономические отношения и сотрудничать в борьбе с террористами, ключевые разногласия между Анкарой и Вашингтоном сохраняются.

Ранее на минувшей неделе Трамп, несмотря на протесты Анкары, одобрил план военной помощи «Силам демократической Сирии», которые состоят, в основном, из курдских Отрядов народной самообороны. Турция, в свою очередь, проводит военные операции в Сирии и Ираке против курдских отрядов, пытаясь помешать возникновению на своей границе нового государства — Западного Курдистана. В апреле турецкие самолеты подвергли бомбардировке курдские отряды, которые находились всего в 10 километрах от позиций американских солдат.

 
 
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Судя по совместному заявлению лидеров США и Турции после их первой встречи, разногласия между ними по поводу помощи курдским отрядам сохранились. Кроме того,...

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