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Первая встреча Трампа с Эрдоганом прошла на фоне конфликта из-за курдов
17.05.2017 06:10 — Новости Мира | Tut.by
Судя по совместному заявлению лидеров США и Турции после их первой встречи, разногласия между ними по поводу помощи курдским отрядам сохранились. Кроме того, Эрдоган пытался поднять тему гюленистов.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 мая, впервые принял в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На совместной
Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что террористическим организациям нет места в будущем «нашего региона», однако упомянул в этом контексте также курдскую партию «Демократический союз» и ее вооруженное крыло — Отряды народной самообороны. По его словам, взаимодействие с этими организациями как с партнерами «абсолютно неприемлемо» и было бы нарушением уже достигнутых договоренностей. Эрдоган также упомянул об ожиданиях Анкары в связи с последователями проповедника
Лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы журналистов, удалившись сразу после того, как каждый из них сделал свое заявление. Таким образом, несмотря на взаимные заверения в намерении налаживать экономические отношения и сотрудничать в борьбе с террористами, ключевые разногласия между Анкарой и Вашингтоном сохраняются.
Ранее на минувшей неделе Трамп, несмотря на протесты Анкары, одобрил план военной помощи «Силам демократической Сирии», которые состоят, в основном, из курдских Отрядов народной самообороны. Турция, в свою очередь, проводит военные операции в Сирии и Ираке против курдских отрядов, пытаясь помешать возникновению на своей границе нового государства — Западного Курдистана. В апреле турецкие самолеты подвергли бомбардировке курдские отряды, которые находились всего в 10 километрах от позиций американских солдат.
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Судя по совместному заявлению лидеров США и Турции после их первой встречи, разногласия между ними по поводу помощи курдским отрядам сохранились. Кроме того,...
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