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СМИ узнали детали переданных Трампом Лаврову разведданных о планах ИГ
17.05.2017 06:28 — Новости Мира | Tut.by
По данным израильской разведки, которые Дональд Трамп передал Сергею Лаврову, ИГ планирует устроить теракт на борту пассажирского самолета, следующего в США, сообщил телеканал
Секретные разведданные, которые президент США Дональд Трамп раскрыл главе МИД России Сергею Лаврову, были получены Соединенными Штатами от израильского разведчика в рядах «Исламского государства».
По данным телеканала, разведчик передал данные, в которых в том числе говорилось о разрабатываемом ИГ плане пронести бомбу на пассажирский самолет, который вылетел бы в США. Террористы планируют спрятать бомбу в ноутбуке, что, по мнению американских властей, позволит пронести ее незамеченной для систем проверки аэропорта. Достоверность информации такова, что США задумались о запрете на провоз
При этом ABC отмечает, что информация была предоставлена США при условии, что ее источник останется засекреченным. То, что Трамп сообщил эти данные Лаврову, ставит под угрозу жизнь израильского разведчика.
Ранее о том, что разведданные США получили от Израиля, сообщила газета
Комментируя ее публикацию, Трамп
Советник Трампа по национальной безопасности США Герберт Макмастер в свою очередь отмечал, что информация, переданная Трампом Лаврову, была «абсолютно уместной», а разговор шел в том числе о возможной террористической угрозе в контексте теракта над Синаем.
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Секретные разведданные, которые президент США Дональд Трамп раскрыл главе МИД России Сергею Лаврову, были получены Соединенными Штатами от израильского...
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