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СМИ узнали детали переданных Трампом Лаврову разведданных о планах ИГ

17.05.2017 06:28 — Новости Мира | Tut.by  
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По данным израильской разведки, которые Дональд Трамп передал Сергею Лаврову, ИГ планирует устроить теракт на борту пассажирского самолета, следующего в США, сообщил телеканал ABC со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.


Дональд Трамп и Сергей Лавров на встрече в Белом доме. 10 мая 2017 года. Фото: Whitehouse / Flickr

​Секретные разведданные, которые президент США Дональд Трамп раскрыл главе МИД России Сергею Лаврову, были получены Соединенными Штатами от израильского разведчика в рядах «Исламского государства». 

По данным телеканала, разведчик передал данные, в которых в том числе говорилось о разрабатываемом ИГ плане пронести бомбу на пассажирский самолет, который вылетел бы в США. Террористы планируют спрятать бомбу в ноутбуке, что, по мнению американских властей, позволит пронести ее незамеченной для систем проверки аэропорта. Достоверность информации такова, что США задумались о запрете на провоз ноутбуков на всех рейсах из Европы, отмечается в материале ABC. США планируют расширить ограничения на провоз ряда электронных гаджетов в ручной клади в самолетах, следующих из европейских стран. По данным агентства, ограничительные меры могут коснуться авиакомпании United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. В США с марта действуют запреты на провоз техники в салонах американских самолетов из 10 аэропортов восточных стран.

При этом ABC отмечает, что информация была предоставлена США при условии, что ее источник останется засекреченным. То, что Трамп сообщил эти данные Лаврову, ставит под угрозу жизнь израильского разведчика.

Ранее о том, что разведданные США получили от Израиля, сообщила газета The New York Times. Издание не приводило деталей о том, какие данные Израиль передал Штатам, однако отмечало, что раскрытие их американской стороны вызывает беспокойство в Израиле, так как Россия поддерживает Иран — главного противника Израиля в регионе. Первой о факте передачи Трампом Лаврову разведданых сообщила The Washington Post.

Комментируя ее публикацию, Трамп отметил, что имел полное право поделиться с Россией информацией о «фактах, касающихся терроризма и безопасности полетов».

Советник Трампа по национальной безопасности США Герберт Макмастер в свою очередь отмечал, что информация, переданная Трампом Лаврову, была «абсолютно уместной», а разговор шел в том числе о возможной террористической угрозе в контексте теракта над Синаем.

 
 
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​Секретные разведданные, которые президент США Дональд Трамп раскрыл главе МИД России Сергею Лаврову, были получены Соединенными Штатами от израильского...

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