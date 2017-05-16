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Совбез ООН по запросу США рассмотрит ситуацию в Венесуэле
17.05.2017 07:29 — Новости Мира | Tut.by
Совет Безопасности ООН в среду на неформальном закрытом совещании обсудит ситуацию в Венесуэле, где продолжаются массовые антиправительственные выступления, сопровождающиеся беспорядками. Как сообщил ТАСС осведомленный источник во всемирной организации, с запросом о проведении встречи обратились США.
По словам собеседника агентства, встреча состоится во второй половине дня после консультаций по Сомали и Эритрее.
Затяжной экономический
С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация «Центр мониторинга за социальной конфликтностью» к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человек и пострадали около тысячи.
Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро во вторник возложил на венесуэльских силовиков ответственность «за репрессии, которые привели к убийствам, лишению свободы и пыткам».
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С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти.
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