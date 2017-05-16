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Совбез ООН по запросу США рассмотрит ситуацию в Венесуэле

17.05.2017 07:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет Безопасности ООН в среду на неформальном закрытом совещании обсудит ситуацию в Венесуэле, где продолжаются массовые антиправительственные выступления, сопровождающиеся беспорядками. Как сообщил ТАСС осведомленный источник во всемирной организации, с запросом о проведении встречи обратились США.


Фото: Reuters

По словам собеседника агентства, встреча состоится во второй половине дня после консультаций по Сомали и Эритрее.

Затяжной экономический кризис в Венесуэле резко обострился в последние годы из-за падения цен на нефть — главный экспортный продукт страны. Недовольство граждан сложившейся ситуацией стало одной из основных причин поражения Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с президентом страны Николасом Мадуро и ее сторонников на парламентских выборах в декабре 2015 года. Оппозиция, вошедшая в Блок демократического единства, смогла впервые за 17 лет получить большинство мест в Национальной ассамблее — однопалатном парламенте.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация «Центр мониторинга за социальной конфликтностью» к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человек и пострадали около тысячи.

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро во вторник возложил на венесуэльских силовиков ответственность «за репрессии, которые привели к убийствам, лишению свободы и пыткам».

 
 
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С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти.

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