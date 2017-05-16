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Торнадо обрушился на американский штат Висконсин, 25 человек пострадали

17.05.2017 09:05 — Новости Мира | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный торнадо обрушился на округ Бэррон (штат Висконсин, США). Как сообщают информагентства, один человек погиб, 25 получили ранения.

Смерч прошел вблизи стоянки жилых автоприцепов, многие из них были серьезно повреждены или полностью разрушены. Сильным ветром повалены десятки деревьев. Серьезные разрушения получила расположенная неподалеку птицеферма.

Спасатели проводят спецоперацию по поиску пострадавших.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Смерч прошел вблизи стоянки жилых автоприцепов, многие из них были серьезно повреждены или полностью разрушены. Сильным ветром повалены десятки деревьев....

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