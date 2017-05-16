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В Волгограде при взрыве газа в доме число погибших увеличилось до четырех человек
17.05.2017 09:00 — Новости Мира | БелТА
Фото ТАСС
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая жертва извлечена в ходе ночных поисковых работ из-под завалов дома в Волгограде, в котором накануне произошел взрыв газа. Это девушка 1990 года рождения. Об этом сообщил представитель межведомственного оперативного штаба, развернутого на месте ЧП, информирует ТАСС.
Он уточнил, что "и после обнаружения и извлечения четвертой жертвы поисковые работы на месте ЧП продолжаются".
В Волгограде днем 16 мая
Причиной ЧП, по предварительным данным, стало
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В Волгограде днем 16 мая произошел взрыв газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома.
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