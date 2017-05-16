В Волгограде при взрыве газа в доме число погибших увеличилось до четырех человек

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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая жертва извлечена в ходе ночных поисковых работ из-под завалов дома в Волгограде, в котором накануне произошел взрыв газа. Это девушка 1990 года рождения. Об этом сообщил представитель межведомственного оперативного штаба, развернутого на месте ЧП, информирует ТАСС.

Он уточнил, что "и после обнаружения и извлечения четвертой жертвы поисковые работы на месте ЧП продолжаются".

В Волгограде днем 16 мая произошел взрыв газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли 4 человека, 11 пострадали, из здания были эвакуированы 40 человек. После взрыва в регионе был введен режим ЧС.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу , а работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.-0-