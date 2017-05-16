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На юго-востоке Москвы зафиксирован выброс сероводорода

17.05.2017 09:09 — Новости Мира | БелТА  
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17 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала минувшей ночью выброс сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы. Норма содержания была превышена в 51 раз.

"Норма была превышена в 51,4 раза в 01.00 по московскому времени", - отмечается в данных станции.

Затем предельно допустимая концентрация снизилась, и к 6.00 уровень сероводорода превышал норму в 2,9 раза.-0-

 
 
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"Норма была превышена в 51,4 раза в 01.00 по московскому времени", - отмечается в данных станции.

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