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На юго-востоке Москвы зафиксирован выброс сероводорода
17.05.2017 09:09 — Новости Мира | БелТА
17 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала минувшей ночью выброс сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы. Норма содержания была превышена в 51 раз.
"Норма была превышена в 51,4 раза в 01.00 по московскому времени", - отмечается в данных станции.
Затем предельно допустимая концентрация снизилась, и к 6.00 уровень сероводорода превышал норму в 2,9 раза.-0-
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"Норма была превышена в 51,4 раза в 01.00 по московскому времени", - отмечается в данных станции.
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