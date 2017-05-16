На юго-востоке Москвы зафиксирован выброс сероводорода

17 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала минувшей ночью выброс сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы. Норма содержания была превышена в 51 раз.

"Норма была превышена в 51,4 раза в 01.00 по московскому времени", - отмечается в данных станции.

Затем предельно допустимая концентрация снизилась, и к 6.00 уровень сероводорода превышал норму в 2,9 раза.-0-