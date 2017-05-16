Human Rights Watch: Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что президенту Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и Yandex. Об этом говорится в заявлении представительницы организации Тани Купер.

«Это еще один пример той легкости, с которой Порошенко неправомерно пытается контролировать публичный дискурс в Украине», — сказала она.

«Порошенко может пытаться обосновать этот шаг, но эта циничная атака на право на информацию влияет на миллионы украинцев и их личную и профессиональную жизнь», — отметила она.

«Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору. ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его», — добавила Купер.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет санкций. В рамках наложенных на Mail.Ru Group ограничений под трехлетний запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также заблокированы все сервисы Yandex. Под блокировку попадут антивирусные программы «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Также под запрет попало программное обеспечение «1С». Кроме того, ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.