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Human Rights Watch: Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине
17.05.2017 09:29 — Новости Мира | Tut.by
Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что президенту Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и Yandex. Об этом говорится в заявлении представительницы организации Тани Купер.
«Порошенко может пытаться обосновать этот шаг, но эта циничная атака на право на информацию влияет на миллионы украинцев и их личную и профессиональную жизнь», — отметила она.
«Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору. ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его», — добавила Купер.
16 мая президент Украины Петр Порошенко
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"Порошенко может пытаться обосновать этот шаг, но эта циничная атака на право на информацию влияет на миллионы украинцев и их личную и профессиональную жизнь", -...
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