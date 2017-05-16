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Китай с июня введет обязательную регистрацию беспилотников

17.05.2017 10:00 — Новости Мира | БелТА  
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Китай с июня введет обязательную регистрацию беспилотников

17 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китай планирует осуществлять регистрацию с указанием реального имени владельца для использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массой более 250 г в гражданских целях. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая.

Официальная регистрация БПЛА начнется с 1 июня. Вместе с тем будет создана система обмена данными регистрации БПЛА, а также облачная платформа для совместного использования данных о полетах в режиме реального времени.

На территории Китая в последние годы участились случаи незаконных запусков БПЛА. Как сообщило Управление гражданской авиации КНР, за период с середины января до середины февраля этого года произошло 12 случаев незаконных запусков БПЛА, угрожающих безопасности гражданской авиации.

По статистике, в последние годы среднегодовые темпы роста масштаба китайского рынка БПЛА достигли более 50%.-0-

 
 
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Вместе с тем будет создана система обмена данными регистрации БПЛА, а также облачная платформа для совместного использования данных о полетах в режиме реального...

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