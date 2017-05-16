В Москве скончался космонавт Виктор Горбатко

Виктор Горбатко

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский космонавт, дважды Герой СССР Виктор Горбатко ушел из жизни сегодня в Москве, сообщают информагентства.

Виктору Горбатко было 82 года. Он скончался в реанимации Центрального военного клинического госпиталя №2 имени П.В.Мандрыка в Сокольниках после продолжительной болезни.

Свой первый космический полет Виктор Горбатко совершил в 1969 году на космическом корабле "Союз-7". Второй - в 1977 году на корабле "Союз-24" и орбитальной станции "Салют-5". Его третий полет состоялся в 1980 году на кораблях "Союз-36", "Союз-37" и орбитальной станции "Салют-6".

Виктор Горбатко принимал участие в первой в истории шахматной партии "Космос-Земля", сыгранной между космонавтами в полете и землянами на планете в 1970 году. На Земле в паре играли руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Н.П.Каманин и В.В.Горбатко, а в космосе - экипаж космического корабля "Союз-9" А.Г.Николаев и В.И.Севастьянов. Все участники стали почетными членами Центрального шахматного клуба Советского Союза.-0-