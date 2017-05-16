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Германия введет контроль на границах во время саммита G20
17.05.2017 11:52 — Новости Мира | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия введет контроль на границах во время проведения саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, сообщают информагентства со ссылкой на немецкое издание Die Welt.
Пограничный контроль будет введен в связи с усилением мер безопасности в стране на время саммита "Большой двадцатки". В частности, правоохранители намерены не пропустить в страну радикальных активистов из Дании и Италии, которые могут готовить акции протеста.
МВД Германии пока не сообщает о точных сроках введения контроля на границах, чтобы не позволить радикалам приехать в страну заранее.-0-
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Пограничный контроль будет введен в связи с усилением мер безопасности в стране на время саммита "Большой двадцатки". В частности, правоохранители намерены не...
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