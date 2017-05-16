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Германия на время восстановит пограничный контроль со странами ЕС

17.05.2017 12:12 — Новости Мира | Tut.by  
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В Гамбурге 7−8 июля состоится очередная встреча лидеров G-20. В этот период Германия временно восстановит пограничный контроль со странами ЕС.


Фото: Reuters

Германия восстановит пограничный контроль на период саммита стран «большой двадцатки», который пройдет 7−8 июля в Гамбурге. «Внутренние шенгенские границы будут вновь взяты под контроль в связи с повышенными требованиями в сфере безопасности», — заявила представитель МВД ФРГ в интервью газете Die Welt, обнародованном в среду, 17 мая.

По словам представителя ведомства, контроль будет производиться «по гибким временным и территориальным критериям на всех наземных, воздушных и морских внутренних шенгенских границах». Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер уже письменно проинформировал об этом Еврокомиссию, Европейский совет, страны-члены ЕС, участников конференции министров внутренних дел и власти Гамбурга.

Временное возобновление пограничного контроля вызвано, в частности, опасениями по поводу того, что в Гамбург по случаю саммита «двадцатки» могут приехать готовые к насилию левые экстремисты из Дании или Италии, сообщает Die Welt со ссылкой на источники в силовых структурах.

 
 
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В Гамбурге 7−8 июля состоится очередная встреча лидеров G-20.

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