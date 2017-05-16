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На фабрике пороха в Польше прогремел мощный взрыв

17.05.2017 12:41 — Новости Мира | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фабрике пороха в польском Монколько прогремел мощный взрыв, пострадали шесть человек, судьба двоих неизвестна, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, жизни пострадавших шести человек вне опасности. Между тем два человека могут находиться под завалами.

На месте инцидента работают шесть пожарных расчетов, а также спасатели. Угрозы новых взрывов нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, жизни пострадавших шести человек вне опасности. Между тем два человека могут находиться под завалами.

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