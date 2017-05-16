Внучка императора Японии выйдет замуж и потеряет титул принцессы

В императорском доме Японии сообщили о предстоящей помолвке принцессы Мако Акисино — первой внучки правящего императора Акихито и старшей дочери его сына Акисино.



Принцессы Мако и Како, внучки императора Акихито и императрицы Митико от младшего сына императора Акихито. Фото: Reuters

Избранником 25-летней принцессы стал ее ровесник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы. Они познакомились пять лет назад, будучи студентами Международного христианского университета в Токио.

Поскольку будущий жених принцессы — незнатного происхождения, с подачей заявления о вступлении в брак принцесса Мако лишается титула и покидает императорскую семью.

Ей будут предоставлены обычные гражданские права, включая право голоса, а также выплачено единовременное пособие от государства.

Последствия мезальянсов

Известие о скорой помолвке принцессы породило в японском обществе дискуссии по вопросу о необходимости выхода принцесс из состава императорской семьи в случае брака с простолюдинами.



Император Акихито и императрица Митико в кругу семьи, апрель 2017 года. Фото: Reuters

Кроме принцессы Мако в составе императорской семьи есть еще шесть незамужних принцесс. Единственный представитель мужского пола в младшем поколении императорской семьи — принц Хисахито, младший брат принцессы Мако.

В Японии звучат опасения, что императорская семья не сможет выполнять свои общественные обязанности, если принцессы так и будут выходить замуж за простолюдинов и терять из-за этого свой титул.

Экспертная группа японского правительства заявила о необходимости принятия срочных мер, которые помогут сохранить императорскую семью достаточно большой.

В частности, обсуждается возможность разрешить принцессам создавать собственные ветви императорской семьи после вступления в брак.

До официальной свадьбы принцессы Мако и Кея Комуро должны пройти несколько важных ритуалов и процедур.

Обряд помолвки по традиции предусматривает визит в императорский дворец представителя жениха с подарками. Впоследствии он же официально объявляет дату бракосочетания.

По мере приближения дня свадьбы проводится еще несколько обрядов, в одном из которых будущая невеста выражает свою признательность императору и императрице.

В день свадьбы представитель жениха забирает невесту из дворца, и лишь затем проводится обряд бракосочетания.



Принц Акихито с женой и дочерьми, февраль 2017 года. Фото: Reuters

В соответствии с законом Японского императорского дома, если женщина из императорской семьи выходит замуж не за аристократа, она становится простолюдинкой и ей выплачивается единовременное пособие от государства. Сумму выплаты устанавливает госсовет с участием премьер-министра.

Когда в 2005 году Саяко Курода, единственная дочь императора Акихито и императрицы Митико, вышла замуж за городского дизайнера, она получила около 150 млн иен (1,3 млн долларов).

Другая бывшая принцесса Норико Сенге, двоюродная племянница императора, после свадьбы с сыном первосвященника синтоистского храма в 2014 году получила 100 млн иен (870 тыс. долларов).