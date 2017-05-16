|
Внучка императора Японии выйдет замуж и потеряет титул принцессы
17.05.2017 13:34 — Новости Мира | Tut.by
В императорском доме Японии сообщили о предстоящей помолвке принцессы Мако Акисино — первой внучки правящего императора Акихито и старшей дочери его сына Акисино.
Избранником 25-летней принцессы стал ее ровесник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы. Они познакомились пять лет назад, будучи студентами Международного христианского университета в Токио.
Поскольку будущий жених принцессы — незнатного происхождения, с подачей заявления о вступлении в брак принцесса Мако лишается титула и покидает императорскую семью.
Ей будут предоставлены обычные гражданские права, включая право голоса, а также выплачено единовременное пособие от государства.
Последствия мезальянсов
Известие о скорой помолвке принцессы породило в японском обществе дискуссии по вопросу о необходимости выхода принцесс из состава императорской семьи в случае брака с простолюдинами.
Кроме принцессы Мако в составе императорской семьи есть еще шесть незамужних принцесс. Единственный представитель мужского пола в младшем поколении императорской семьи — принц Хисахито, младший брат принцессы Мако.
В Японии звучат опасения, что императорская семья не сможет выполнять свои общественные обязанности, если принцессы так и будут выходить замуж за простолюдинов и терять из-за этого свой титул.
Экспертная группа японского правительства заявила о необходимости принятия срочных мер, которые помогут сохранить императорскую семью достаточно большой.
В частности, обсуждается возможность разрешить принцессам создавать собственные ветви императорской семьи после вступления в брак.
До официальной свадьбы принцессы Мако и Кея Комуро должны пройти несколько важных ритуалов и процедур.
Обряд помолвки по традиции предусматривает визит в императорский дворец представителя жениха с подарками. Впоследствии он же официально объявляет дату бракосочетания.
По мере приближения дня свадьбы проводится еще несколько обрядов, в одном из которых будущая невеста выражает свою признательность императору и императрице.
В день свадьбы представитель жениха забирает невесту из дворца, и лишь затем проводится обряд бракосочетания.
В соответствии с законом Японского императорского дома, если женщина из императорской семьи выходит замуж не за аристократа, она становится простолюдинкой и ей выплачивается единовременное пособие от государства. Сумму выплаты устанавливает госсовет с участием премьер-министра.
Когда в 2005 году Саяко Курода, единственная дочь императора Акихито и императрицы Митико, вышла замуж за городского дизайнера, она получила около 150 млн иен (1,3 млн долларов).
Другая бывшая принцесса Норико Сенге, двоюродная племянница императора, после свадьбы с сыном первосвященника синтоистского храма в 2014 году получила 100 млн иен (870 тыс. долларов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если женщина из императорской семьи выходит замуж не за аристократа, она становится простолюдинкой и ей выплачивается единовременное пособие от государства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии