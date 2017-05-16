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Число пострадавших от взрыва на фабрике пороха в Польше увеличилось до 17 человек

17.05.2017 14:10 — Новости Мира | БелТА  
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Число пострадавших от взрыва на фабрике пороха в Польше увеличилось до 17 человек

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До семнадцати человек увеличилось число пострадавших от мощного взрыва на фабрике пороха в местности Монкольно на юго-западе Польши, информирует ТАСС. Ранее сообщалось о 6 пострадавших.

Среди пострадавших есть как сотрудники фабрики, так и посторонние лица. Ранения этих людей не очень серьезные, их жизни ничто не угрожает. Судьба двоих пропавших остается неизвестной.

На место происшествия вызваны специалисты и пиротехники, которые должны оценить безопасность завалов. В целях предосторожности порох поливают водой. Предполагается, что первыми туда войдут поисковые собаки.

Инцидент произошел около 11.00 по минскому времени. В результате взрыва одноэтажное здание фабрики обвалилось. "Взрыв был очень сильный. Взрывная волна чувствовалась на расстоянии нескольких километров", - сказал представитель пожарной охраны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Среди пострадавших есть как сотрудники фабрики, так и посторонние лица. Ранения этих людей не очень серьезные, их жизни ничто не угрожает. Судьба двоих пропавших...

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