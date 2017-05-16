Путин готов предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров Лаврова и Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости . Накануне СМИ сообщили, что на недавней встрече в Белом доме Трамп передал российской стороне информацию под грифом «совершенно секретно».



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Путин на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони заявил, что Россия может предоставить такую информацию, если администрация США сочтет это возможным.

«Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США», — сказал Путин.

Президент России отметил, что говорил с Лавровым на эту тему и пошутил, что придется объявить министру выговор за то, что тот «не поделился секретами».

«Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился, ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны», — пошутил президент.

Также Путин считает, что в США развивается политическая шизофрения, сообщает ТАСС .

«Мы в то же самое время видим, что в США развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», — сказал Путин.

Ранее в СМИ появилась информация, что на недавней встрече в Белом доме Трамп выдал Лаврову конфиденциальные сведения, поставив под угрозу источник разведданных об ИГ. В Белом доме и представитель МИД России опровергли передачу секретных данных. Однако позже сам Трамп заявил , что как президент, имел полное право поделиться информацией с Россией. А сделал он это для того, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГ и терроризма. Сегодня СМИ сообщили детали переданной информации. По данным израильской разведки, которые Дональд Трамп передал Сергею Лаврову, ИГ планирует устроить теракт на борту пассажирского самолета, следующего в США.