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Путин готов предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров Лаврова и Трампа
17.05.2017 14:43 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, передает
Путин на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони заявил, что Россия может предоставить такую информацию, если администрация США сочтет это возможным.
«Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США», — сказал Путин.
Президент России отметил, что говорил с Лавровым на эту тему и пошутил, что придется объявить министру выговор за то, что тот «не поделился секретами».
«Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился, ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны», — пошутил президент.
Также Путин считает, что в США развивается политическая шизофрения, сообщает
«Мы в то же самое время видим, что в США развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», — сказал Путин.
Ранее в СМИ появилась информация, что на недавней встрече в Белом доме Трамп
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Президент России отметил, что говорил с Лавровым на эту тему и пошутил, что придется объявить министру выговор за то, что тот "не поделился секретами".
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