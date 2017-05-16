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Охрана Эрдогана избила протестующих в Вашингтоне
17.05.2017 15:21 — Новости Мира | Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая
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Несколько десятков местных жителей устроили акцию в знак протеста против приезда турецкого лидера. Митингующие вступили в перепалку с охраной Эрдогана, после...
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