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Охрана Эрдогана избила протестующих в Вашингтоне

17.05.2017 15:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Несколько десятков местных жителей устроили акцию в знак протеста против приезда турецкого лидера. Митингующие вступили в перепалку с охраной Эрдогана, после чего завязалась драка.

Видео: Meduza Project

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Несколько десятков местных жителей устроили акцию в знак протеста против приезда турецкого лидера. Митингующие вступили в перепалку с охраной Эрдогана, после...

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