Безвиз для Украины окончательно утвердили в Страсбурге

17 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Страсбурге принял участие в церемонии подписания законодательного акта об отмене украинцам визовых требований для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.

Законодательный регламент предполагает перенесение Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий в страны Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в страны Шенгенской зоны, включая Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Как ожидается, после официального обнародования безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу 11 июня.-0-