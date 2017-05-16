|
Безвиз для Украины окончательно утвердили в Страсбурге
17.05.2017 16:03 — Новости Мира | БелТА
17 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Страсбурге принял участие в церемонии подписания законодательного акта об отмене украинцам визовых требований для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны.
Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.
Законодательный регламент предполагает перенесение Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий в страны Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в страны Шенгенской зоны, включая Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.
Как ожидается, после официального обнародования безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу 11 июня.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии