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Во Франции объявлен новый состав правительства

17.05.2017 16:23 — Новости Мира | БелТА  
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Во Франции объявлен новый состав правительства
Фото DPA

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции сегодня объявлен новый состав правительства, сообщают информагентства.

Так, внешнеполитическое ведомство Франции возглавил бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Главой МВД стал мэр города Лиона Жерар Колон. Министерство обороны возглавила депутат Европарламента Сильви Гулар.

15 мая новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуара Филиппа. До своего нового поста 46-летний Эдуар Филипп был мэром города Гавр на северо-западе Франции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Так, внешнеполитическое ведомство Франции возглавил бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Главой МВД стал мэр города Лиона Жерар Колон. Министерство обороны...

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