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Во Франции объявлен новый состав правительства
17.05.2017 16:23 — Новости Мира | БелТА
Фото DPA
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции сегодня объявлен новый состав правительства, сообщают информагентства.
Так, внешнеполитическое ведомство Франции возглавил бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Главой МВД стал мэр города Лиона Жерар Колон. Министерство обороны возглавила депутат Европарламента Сильви Гулар.
15 мая новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуара Филиппа. До своего нового поста 46-летний Эдуар Филипп был мэром города Гавр на северо-западе Франции.-0-
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Так, внешнеполитическое ведомство Франции возглавил бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Главой МВД стал мэр города Лиона Жерар Колон. Министерство обороны...
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