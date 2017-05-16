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Европа отменила визы для украинцев
17.05.2017 16:47 — Новости Мира | Tut.by
Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа прошла в Страсбурге. На ней присутствовал украинский президент Петр Порошенко.
Законодательное решение подписали глава Европарламента Антонио Таяни и премьер председательствующей в Евросоюзе Мальты Джозеф Мускат
Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС.
Европарламент
11 мая Совет ЕС поддержал это решение.
«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать», —
Либерализация визового режима с ЕС была одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.
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Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС.
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