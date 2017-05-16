ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко назвал условие снятия санкций с России

17.05.2017 19:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов к пересмотру решения о санкциях против России, когда та прекратит агрессию. Об этом он заявил во время визита в Страсбург, передает 112.ua.


Фото: Reuters

По словам главы государства, это произойдет сразу после того, как «последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины».

Как сообщает «Интерфакс», Порошенко также сказал, что Украина три года живет в условиях гибридной войны с Россией. «Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы», — утверждает президент.

17 мая вступил в силу указ Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В обнародованных списках свыше полутора тысяч физических и юридических лица, в основном из России. Среди них — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru. В документе предусмотрен запрет для провайдеров предоставлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Эксперты считают, что на реализацию этих требований понадобится значительное время и средства. Тем временем в сети активно распространяются инструкции по обходу блокировки.

Действия украинских властей раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.

Киев регулярно обвиняет Москву в агрессии, которая, по мнению украинских властей, выражается в ведении военных действий на юго-востоке Украины и аннексии Крыма. Россия неизменно отрицает оба утверждения, подчеркивая, что полуостров вошел в ее состав по итогам референдума и в соответствии с международным правом, а подразделений ВС РФ на Донбассе нет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы", - утверждает президент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Европа отменила визы для украинцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика