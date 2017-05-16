Порошенко назвал условие снятия санкций с России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов к пересмотру решения о санкциях против России, когда та прекратит агрессию. Об этом он заявил во время визита в Страсбург, передает 112.ua.



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По словам главы государства, это произойдет сразу после того, как «последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины».

Как сообщает «Интерфакс», Порошенко также сказал, что Украина три года живет в условиях гибридной войны с Россией. «Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы», — утверждает президент.

17 мая вступил в силу указ Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В обнародованных списках свыше полутора тысяч физических и юридических лица, в основном из России. Среди них — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru. В документе предусмотрен запрет для провайдеров предоставлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Эксперты считают, что на реализацию этих требований понадобится значительное время и средства . Тем временем в сети активно распространяются инструкции по обходу блокировки.

Действия украинских властей раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.

Киев регулярно обвиняет Москву в агрессии, которая, по мнению украинских властей, выражается в ведении военных действий на юго-востоке Украины и аннексии Крыма. Россия неизменно отрицает оба утверждения, подчеркивая, что полуостров вошел в ее состав по итогам референдума и в соответствии с международным правом, а подразделений ВС РФ на Донбассе нет.