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Порошенко назвал условие снятия санкций с России
17.05.2017 19:20 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов к пересмотру решения о санкциях против России, когда та прекратит агрессию. Об этом он заявил во время визита в Страсбург, передает 112.ua.
По словам главы государства, это произойдет сразу после того, как «последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины».
Как сообщает «Интерфакс», Порошенко также сказал, что Украина три года живет в условиях гибридной войны с Россией. «Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы», — утверждает президент.
17 мая
Эксперты считают, что на реализацию этих требований понадобится
Действия украинских властей
Киев регулярно обвиняет Москву в агрессии, которая, по мнению украинских властей, выражается в ведении военных действий на юго-востоке Украины и аннексии Крыма. Россия неизменно отрицает оба утверждения, подчеркивая, что полуостров вошел в ее состав по итогам референдума и в соответствии с международным правом, а подразделений ВС РФ на Донбассе нет.
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"Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы", - утверждает президент.
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