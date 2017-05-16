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Водитель направил легковой автомобиль в магазин в Аризоне: пострадавших нет

17.05.2017 23:25 — Новости Мира | БелТА  
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Водитель направил легковой автомобиль в магазин в Аризоне: пострадавших нет

Камеры видеонаблюдения зафиксировали серебристый или белый автомобиль Chevy Cobalt выпуска середины 2000-ых гг, который свернул с автостоянки у торгового центра и въехал в небольшой магазинчик, расположенный на первом этаже. Поскольку инцидент произошел ночью, в здании никого не было и жертв удалось избежать, передают информагентства.

На записи видно, как водитель умышленно направляет машину прямо на входные двери и легко въезжает в помещение. Каждая из них, по словам гендиректора магазина Даррелла Уорли, весит более ста килограмм.

Затем он совершает маневры внутри помещения, сбивая пару стеллажей и полок с продуктами. Водитель не выходит из автомобиля, что исключает возможность ограбления. После он уверенно разворачивается, выезжает через входные двери обратно на улицу и скрывается.

Руководство магазина оценивает общий ущерб в размере около 15 тыс. долларов США. Оно предложило вознаграждение в размере 1 000 долларов за информацию, которая поможет задержать подозреваемого.

 
 
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На записи видно, как водитель умышленно направляет машину прямо на входные двери и легко въезжает в помещение. Каждая из них, по словам гендиректора магазина...

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