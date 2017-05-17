В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом - СМИ

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Информагентства, со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщают о том, что жилой дом, один подъезд которого обрушился из-за взрыва газа, будет снесен.

Такое решение принято на основе заключения экспертизы, утверждающей, что здание восстановлению не подлежит и стало непригодным для проживания людей. В настоящее время люди, лишившиеся жилья, размещены во временных пунктах проживания.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме в Волгограде погибли четыре человека. Вероятнее всего, инцидент произошел из-за утечки, вызванной нелегальной врезкой в водовод.