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В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом - СМИ
17.05.2017 23:43 — Новости Мира | БелТА
Фото РИА
Информагентства, со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщают о том, что жилой дом, один подъезд которого обрушился из-за взрыва газа, будет снесен.
Такое решение принято на основе заключения экспертизы, утверждающей, что здание восстановлению не подлежит и стало непригодным для проживания людей. В настоящее время люди, лишившиеся жилья, размещены во временных пунктах проживания.
Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме в Волгограде погибли четыре человека. Вероятнее всего, инцидент произошел из-за утечки, вызванной нелегальной врезкой в водовод.
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Такое решение принято на основе заключения экспертизы, утверждающей, что здание восстановлению не подлежит и стало непригодным для проживания людей. В настоящее...
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