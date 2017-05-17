МВФ увидел в Меркель угрозу

Многие аналитики обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может привести мир к экономическому кризису — умышленно или случайно. Однако МВФ (как и сам Трамп) считает, что куда большую угрозу представляет лидер другой страны — канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказывающаяся менять фискальную политику страны и уменьшать активное торговое сальдо, которое вредит экономикам ЕС и США.



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Международный валютный фонд (МВФ) призвал Германию пересмотреть бюджет и выделять больше средств на инфраструктуру, социальную политику и сокращение подоходного налога. В своем последнем обзоре немецкой экономики МВФ предупредил, что власти страны должны обращать больше внимания на ипотечный рынок, который находится под угрозой перегрева. Хотя неравенство в доходах в целом не увеличивалось резкими темпами, по-прежнему существует риск того, что бедность станет для Германии серьезной проблемой, отмечает Financial Times.

Эксперты МВФ дали высокую оценку «разумному управлению» в государственных финансах Германии, но повторили давний призыв «поощрять инвестиции, стимулировать предложение рабочей силы и повышать производительность».

В последние годы экономика Германии росла достаточно стабильно, однако официальные представители МВФ призвали политиков делать больше для повышения потенциала роста. Наряду с модернизацией фискальной политики МВФ также выступил за проведение пенсионных реформ, чтобы увеличение трудового стажа стало более привлекательным для немцев, а предприятия стали более открыты для найма новых работников. Это необходимо для решения проблем, связанных со старением населения, темпы которого выше, чем где-либо в мире, кроме Японии, сообщает Marketwatch.

Стареющее население — это ключевая проблема для экономики Германии, так как поколение «беби-бумеров», родившихся после Второй мировой войны, отправится на пенсию уже в следующем десятилетии.

Пока Германия, несмотря на профицит бюджета, отказывается от реформ и снижения налогов.

«Доступное фискальное пространство должно использоваться для инициатив, которые расширяют потенциал роста, таких как инвестиции в физическую и цифровую инфраструктуру, социальную сферу (в частности, работу с детьми), интеграцию беженцев и снижение налогового бремени на рабочую силу», — уверены в МВФ. Также фонд рекомендует облегчить возможность вернуться на работу женщинам после декретного отпуска и активнее интегрировать беженцев в состав рабочей силы.

На прошлой неделе была опубликована новая оценка, согласно которой Германия получит в виде налоговых поступлений на € 54 млрд больше, чем было предсказано в ноябре 2016 года. При этом в целом ожидается, что налоговые поступления к 2021 году постепенно вырастут с нынешних € 732,2 млрд до € 850 млрд.

Однако Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле сразу же заявили, что возможности большего снижения налогов, чем было объявлено ранее, не существует.

«Правительство Германии выполнило свои финансовые обязательства. Сначала мы обеспечили сбалансированный бюджет, затем предоставили больше денег для инвестиций, и лишь теперь мы можем обсуждать снижение налогов», — рассказал Шойбле.

Однако не все немецкие политики согласны с таким положением дел. Так, кандидат на пост канцлера от СДПГ Мартин Шульц (основной конкурент Меркель на будущих выборах) настаивает на том, что дополнительные миллиарды евро от налоговых поступлений следует продолжать использовать для увеличения инвестиций, отмечая, что он не согласен с Шойбле в том, что уже было сделано достаточно. Шульц говорит об «огромном инвестиционном отставании» и призывает правительство увеличить объем вложений в проекты в области образования и инфраструктуры, а также строительства доступного жилья.

Международный валютный фонд также предупреждает, что Германия должна активнее работать над уменьшением случаев активного сальдо торгового баланса (суммы, на которую экспорт из страны превышает импорт), которые вызывают основные трения с европейскими соседями и Соединенными Штатами.

Дональд Трамп и партнеры из ЕС говорят, что нынешняя ситуация ограничивает рост ВВП и рабочих мест в их собственных экономиках.

«В 2016 году профицит счета текущих операций Германии был крупнейшим в мире в долларовом выражении. Политика, стимулирующая государственные и частные инвестиции и уменьшающая потребность в частных сбережениях, ускорит необходимый процесс изменения баланса», — отмечают в докладе экономисты МВФ.

В МВФ считают, что в ближайшем будущем экономика Германии будет продолжать демонстрировать хорошие показатели, поскольку спрос на товары ее производства в мире компенсирует снижение уровня потребления внутри страны.

Тем не менее эксперты МВФ предупреждают, что «антиглобалистская политика за рубежом может негативно сказаться на долгосрочных перспективах экономики Германии».