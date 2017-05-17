|
Польские военные заявили о перехвате российского самолета
18.05.2017 00:16 — Новости Мира | Tut.by
Польские истребители перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря ВВС Польши Марека Квятека.
По его словам, инцидент произошел 15 мая.
«Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь. В воздух была поднята дежурная пара истребителей, которая идентифицировала российский самолет Ил-20М, летящий в сторону Калининграда», — рассказал он.
В апреле американские СМИ сообщили о том, что истребители ВВС США поднимались в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые пролетали в 280 милях к юго-западу от военно-воздушной базы США Элмендорф на Аляске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь. В...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии