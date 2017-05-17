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Польские военные заявили о перехвате российского самолета

18.05.2017 00:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Польские истребители перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря ВВС Польши Марека Квятека.

По его словам, инцидент произошел 15 мая.

«Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь. В воздух была поднята дежурная пара истребителей, которая идентифицировала российский самолет Ил-20М, летящий в сторону Калининграда», — рассказал он.

В апреле американские СМИ сообщили о том, что истребители ВВС США поднимались в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые пролетали в 280 милях к юго-западу от военно-воздушной базы США Элмендорф на Аляске.

 
 
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"Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь. В...

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