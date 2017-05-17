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Мотогонщика и бывшего чемпиона Moto GP Ники Хэйдена сбил автомобиль
18.05.2017 01:03 — Новости Мира | БелТА
Американский мотогонщик Ники Хэйден был доставлен в больницу после того, как его сбил автомобиль, сообщают информагентства. Это произошло во время тренировки, в ходе которой пилот World Superbike ехал на мотоцикле вдоль побережья Адриатического моря в Италии.
Представители серии World Superbike заявили, что 35-летний американец, который выступает за Red Bull Honda, попал в ДТП во время тренировки неподалеку от курорта на восточном побережье Римини после гонки в Имоле.
В заявлении не говорится, насколько серьезными могут быть полученные травмы, однако не исключено, что гонщик находится в тяжелом состоянии.
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Американский мотогонщик Ники Хэйден был доставлен в больницу после того, как его сбил автомобиль, сообщают информагентства. Это произошло во время тренировки, в...
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