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Мотогонщика и бывшего чемпиона Moto GP Ники Хэйдена сбил автомобиль

18.05.2017 01:03 — Новости Мира | БелТА  
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Мотогонщика и бывшего чемпиона Moto GP Ники Хэйдена сбил автомобиль

Американский мотогонщик Ники Хэйден был доставлен в больницу после того, как его сбил автомобиль, сообщают информагентства. Это произошло во время тренировки, в ходе которой пилот World Superbike ехал на мотоцикле вдоль побережья Адриатического моря в Италии.

Представители серии World Superbike заявили, что 35-летний американец, который выступает за Red Bull Honda, попал в ДТП во время тренировки неподалеку от курорта на восточном побережье Римини после гонки в Имоле.

В заявлении не говорится, насколько серьезными могут быть полученные травмы, однако не исключено, что гонщик находится в тяжелом состоянии.

 
 
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Американский мотогонщик Ники Хэйден был доставлен в больницу после того, как его сбил автомобиль, сообщают информагентства. Это произошло во время тренировки, в...

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