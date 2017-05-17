В Тунисе пальмы массово гибнут от долгоносика - под угрозой важный сектор экономики

Экологи и правительство Туниса бьют тревогу - в этом году наблюдается массовое вторжение красных пальмовых долгоносиков. Эти небольшие, но очень прожорливые насекомые грозят нанести серьезный ущерб экономике страны.

В частности, Тунис может лишиться урожая фиников, являющихся важной экспортной составляющей местной экономики. Сообщается, что долгоносики начали распространяться из Карфагена несколько лет назад и успешно мигрировали как в северные, так и частично в южные районы.

В ближайшие дни будет созвано экстренное совещание с участием представителей США, имеющее целью выработать единый подход к борьбе с вредителем. Как оказалось, у Соединенных Штатов есть опыт борьбы с этим насекомым, которым они и хотят поделиться с тунисскими коллегами.

По данным министерства сельского хозяйства, в стране насчитывается около 5,4 млн пальм. Доход от продажи фиников ежегодно приносит около 220-250 млн долларов. Для многих регионов это единственный способ получения прибыли.

Правительство будет рассматривать все меры, необходимые для уничтожения вредителя, от ловушек и приманок до химикатов.