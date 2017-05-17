Боевики ИГИЛ атаковали офис телерадиокомпании в Афганистане

Филиал группировки "Исламское государство" "Вилаят Хорасан", действующий в Афганистане, взял на себя ответственность за нападение на офис афганской телерадиокомпании и убийство по меньшей мере 30 человек. Такие сведения распространил ряд информагентств со ссылкой на источники в среде террористов.

В ходе налета на здание телерадиовещательной компании Radio Television Afghanistan (RTA), расположенной в городе Джелалабад, были убиты журналисты и сотрудники службы безопасности. Двое террористов подорвали два обвешанных взрывчаткой мотоцикла у входа в здание, а затем ворвались в здание и открыли беспорядочный огонь.

Перестрелка продолжалась около трех часов. В конечном итоге нападавшие были убиты.

Пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атаулла Хукяни сделал заявление, в котором сообщил, что нападавших было пятеро, из них четверо были убиты, а один - взят в плен. При этом были убиты всего два человека из числа находившихся в здании и 14 получили ранения.