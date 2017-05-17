Турчинов заявил о присутствии российских спецслужб в Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил российские спецслужбы в присутствии в социальной сети Facebook. Об этом, как передает «24 Канал» , Турчинов заявил во время брифинга перед журналистами.



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Турчинов отметил, что в отличие от российских социальных сетей, попавших под санкции в Украине, Facebook и Twitter охотно сотрудничают с правоохранительными органами Украины. «Когда идет фейковая страница, пропагандирующая войну, насилие, сепаратизм, то когда такая страница появляется и в Facebook, Twitter и украинская спецслужба обращается к ним с заявлением о том, что эта страница несет негативное, опасное содержание, они сразу ее удаляют», — рассказал он.

В «Одноклассниках» и в «ВКонтакте», по мнению Турчинова, подобное невозможно из-за противодействия ФСБ. В то же время, по мнению секретаря СНБО, зарубежные социальные сети также находятся под определенным влиянием российских спецслужб. «Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию», — рассказал Турчинов. При этом он отметил, что в Украине намерены с этим бороться. «Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей», — подчеркнул он.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет санкций. В рамках наложенных на Mail.Ru Group ограничений под трехлетний запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также заблокированы все сервисы Yandex. Под блокировку попадут антивирусные программы «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Также под запрет попало программное обеспечение «1С». Кроме того, ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и 1 миллиард долларов.