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Турчинов заявил о присутствии российских спецслужб в Facebook
18.05.2017 05:59 — Новости Мира | Tut.by
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил российские спецслужбы в присутствии в социальной сети Facebook. Об этом, как передает
Турчинов отметил, что в отличие от российских социальных сетей, попавших под санкции в Украине, Facebook и Twitter охотно сотрудничают с правоохранительными органами Украины. «Когда идет фейковая страница, пропагандирующая войну, насилие, сепаратизм, то когда такая страница появляется и в Facebook, Twitter и украинская спецслужба обращается к ним с заявлением о том, что эта страница несет негативное, опасное содержание, они сразу ее удаляют», — рассказал он.
В «Одноклассниках» и в «ВКонтакте», по мнению Турчинова, подобное невозможно из-за противодействия ФСБ. В то же время, по мнению секретаря СНБО, зарубежные социальные сети также находятся под определенным влиянием российских спецслужб. «Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию», — рассказал Турчинов. При этом он отметил, что в Украине намерены с этим бороться. «Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей», — подчеркнул он.
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"Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию", - рассказал Турчинов.
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