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Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США
18.05.2017 06:37 — Новости Мира | Tut.by
Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в недавнюю президентскую предвыборную кампанию в США.
Как сообщили в ведомстве, на этот должность назначен Роберт Мюллер, возглаявлявший Федеральное бюро расследований США с 2001 по 2013 год. Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, необходим был независимый эксперт со стороны, чтобы надзирать за расследованием.
Требования назначить специального прокурора для расследования возможных связей команды Трампа с Россией прозвучали после того, как 10 мая президент США
Коми вел расследование связей
Оппозиция раскритиковала решение президента, обвинив его в попытке повлиять на расследование связей кампании Трампа с Россией, которым руководил Коми.
Дональд Трамп стал вторым в истории США главнокомандующим, уволившим своего директора ФБР. В 1993 году тогдашний президент США Билл Клинтон отправил в отставку директора ФБР Уильяма Сешнса.
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Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, необходим был независимый эксперт со стороны, чтобы надзирать за расследованием.
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