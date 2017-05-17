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Президенту Бразилии пригрозили импичментом из-за компрометирующей записи

18.05.2017 07:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Бразильский депутат от оппозиционной партии «Реди» направил спикеру нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента страны Мишела Темера из-за записи, которая якобы компрометирует главу государства. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.


Мишел Темер. Фото: Reuters

Согласно бразильскому законодательству, именно спикер нижней палаты парламента должен принять к рассмотрению или отклонить запрос об отстранении от должности президента страны.

Скандал вокруг предполагаемого подкупа

Ранее стало известно, что бразильские предприниматели передали в Федеральный верховный суд страны запись, на которой президент республики Мишел Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. Речь идет о владельцах компании JBS SA — одного из крупнейших в мире производителей говядины — братьях Жоэсли Батисте и Уэсли Батисте. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для «покупки молчания» Куньи.

«Вы должны держать это (в секрете — прим. редакции), понятно?», — говорит Темер на записи. Также было обнародовано видео, на котором один из советников президента, Родригу Роша Лоурес, кладет крупную сумму денег в сумку. Какую именно информацию предполагалось скрыть, пока не сообщается.

После того, как информация о записях была обнародована СМИ, большинство депутатов покинули парламент и очередное заседание этого органа было прервано.

Кроме того, в своем заявлении братья Батиста обвинили сенатора Аэсиу Невиса, который был соперником Руссефф во втором туре президентских выборов 2014 года, в незаконном получении двух миллионов реалов ($ 638 тыс.).

Роль Куньи в импичменте Руссефф

В декабре 2015 года Кунья, занимавший тогда пост спикера нижней палаты, принял к рассмотрению запрос представителей оппозиции, обвинявших Дилму Руссефф (в тот момент она являлась президентом Бразилии) в финансовых нарушениях при распределении бюджетных средств.

Инициированный им процесс привел к смене власти в южноамериканской стране. Впоследствии Кунья назвал это решение своим главным достижением на высоком посту. В свою очередь экс-президент республики и ее сторонники утверждают, что бывший спикер руководствовался исключительно мотивами мести: Руссефф и правящая в тот момент Партия трудящихся отказались поддержать Кунью в парламентском совете по этике, где против него было начато антикоррупционное расследование.

30 марта текущего года экс-спикер был приговорен к 15 годам и четырем месяцам тюрьмы по делу о коррупции.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

 
 
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После того, как информация о записях была обнародована СМИ, большинство депутатов покинули парламент и очередное заседание этого органа было прервано.

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