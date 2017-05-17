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В Охотском море с горящего траулера эвакуировали всех рыбаков

18.05.2017 07:49 — Новости Мира | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Охотском море 27 рыбаков эвакуировали с горящего траулера "Капитан Чернов", сообщают информагентства.

Пожар начался на траулере во время промысла недалеко от берегов Камчатки в ночь на 18 мая. Судно вышло в море в составе 27 человек. 21 член экипажа был оперативно эвакуирован на траулер "Реал", но оставшаяся группа из шести человек вместе с капитаном оставалась бороться с огнем.

По последним данным, оставшиеся 6 человек эвакуированы судном "Лиманский". Никто из них не пострадал. Огонь на траулере так и не потушен. Специалисты предполагают, что усмирить пламя так и не получится. Предположительно, пожар начался в одном из жилых помещений, а затем огонь распространился по всему судну. Причина возгорания неизвестна. Решение о дальнейшей судьбе "Капитана Чернова" будет принимать судовладелец.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар начался на траулере во время промысла недалеко от берегов Камчатки в ночь на 18 мая. Судно вышло в море в составе 27 человек. 21 член экипажа был оперативно...

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