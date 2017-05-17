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В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
18.05.2017 08:28 — Новости Мира | Tut.by
Власти Украины должны найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова. Об этом в среду ТАСС заявил представитель Госдепартамента США на просьбу прокомментировать решение Киева заблокировать ряд российских сайтов и социальных сетей.
По словам представителя Госдепа, «нет сомнений в том», что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения «неверной информации», «в том числе, и на Украине», где Москва «использует другие средства для оказания крайне негативного влияния на работу правительства в Киеве».
«Несмотря на это, свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии и она закреплена в украинской конституции. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы», — резюмировал дипломат.
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По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для «незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента». Украинские провайдеры уже начали блокировать эти ресурсы.
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При этом, по словам официального представителя ведомства, "нет сомнений в том", что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством...
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