В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова

Власти Украины должны найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова. Об этом в среду ТАСС заявил представитель Госдепартамента США на просьбу прокомментировать решение Киева заблокировать ряд российских сайтов и социальных сетей.

По словам представителя Госдепа, «нет сомнений в том», что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения «неверной информации», «в том числе, и на Украине», где Москва «использует другие средства для оказания крайне негативного влияния на работу правительства в Киеве».

«Несмотря на это, свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии и она закреплена в украинской конституции. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы», — резюмировал дипломат.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет санкций. В рамках наложенных на Mail.Ru Group ограничений под трехлетний запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также заблокированы все сервисы Yandex. Под блокировку попадут антивирусные программы «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Также под запрет попало программное обеспечение «1С». Кроме того, ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и 1 миллиард долларов.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для «незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента». Украинские провайдеры уже начали блокировать эти ресурсы.