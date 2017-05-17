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В порту Колумбии произошла серия взрывов: 6 погибших

18.05.2017 09:07 — Новости Мира | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия взрывов произошла сегодня в порту колумбийского города Картахена. Как сообщает Би-Би-Си, жертвами случившегося стали по меньшей мере 6 человек, 20 считаются пострадавшими.

По словам представителя местной пожарной службы, "прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте". Установлено, что два взрыва прогремели на территории американского судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

После взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.

Причины взрывов устанавливаются. Полиция проводит расследование.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам представителя местной пожарной службы, "прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте". Установлено, что два взрыва прогремели на...

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