ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из стран Европы

18.05.2017 09:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

США и ЕС отказались от идеи распространить запрет на перевоз в ручной клади планшетов и ноутбуков на авиарейсы из Европы в США. Такое решение было принято экспертами и представителями властей США и ЕС в ходе четырехчасовой встречи в Брюсселе.

В заявлении по итогам встречи говорится, что рассматривается ряд других мер для обеспечения безопасности полетов. Однако в заявлении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

Ранее власти США заявили о возможности введения запрета на перевоз планшетов и компьютеров в ручной клади на авиарейсах, следующих из европейских стран. В конце марта такой запрет был введен Вашингтоном на авиарейсах, следующих из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Ограничения США коснулись авиарейсов из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые Вашингтон рассматривает как потенциальный источник террорисической угрозы: Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.

Новые требования коснулись и пассажиров, следующих в США транзитом через эти аэропорты, независимо от того, в какой стране находилась исходная точка их маршрута. Аналогичный запрет, ввведенный Великобританией, распространяется на прямые рейсы из шести стран — Египта, Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Туниса и Ливана.

Он касается любых устройств, включая смартфоны, крупнее 16 см в длину, 9,3 см в ширину и полутора сантиметров в высоту. Большинство смартфонов укладываются в этим параметры.

Власти США и Великобритании объяснили необходимость введения запрета появлением информации о попытках экстремистов замаскировать взрывные устройства в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плейерах и электронных игровых устройствах.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заявлении по итогам встречи говорится, что рассматривается ряд других мер для обеспечения безопасности полетов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика