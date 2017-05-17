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Талоны на питание планируется ввести в Молдове в 2018 году

18.05.2017 11:05 — Новости Мира | БелТА  
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Талоны на питание планируется ввести в Молдове в 2018 году

18 мая, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Талоны на питание планируется ввести в Молдове в следующем году. Проект закона зарегистрирован в парламенте.

Инициатива предусматривает введение существенной надбавки к заработной плате, которая не облагается налогом. Автор проекта спикер Андриан Канду сообщил прессе, что этот документ был усовершенствован после открытых дискуссий в парламенте, а также международными организациями.

Номинальная стоимость талона на питание составляет 45 леев ($2,4) и будет ежегодно индексироваться. Количество талонов будет равняться количеству фактически отработанных работником дней в предыдущем месяце, они могут быть использованы только для питания и только работником. Кроме того, обмен талонов на деньги или сокращение заработной платы запрещены.

Инициатива направлена на борьбу с зарплатами в конвертах и уклонением от уплаты налогов. Данная система работает с 1954 года во многих европейских странах, в том числе в Италии, Франции, Чехии, Венгрии, Румынии.

Проект законодательной инициативы о талонах на питание ранее был представлен бизнес-среде, представителям профсоюзов и патронатов, государственных учреждений.-0-

 
 
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Инициатива предусматривает введение существенной надбавки к заработной плате, которая не облагается налогом. Автор проекта спикер Андриан Канду сообщил прессе,...

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