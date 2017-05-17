18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, пострадали 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Хюрриет".

Инцидент произошел в турецкой провинции Денизли, где находится древний город Иераполис и источники Памуккале - популярная курортная достопримечательность страны.

По предварительной информации, в аварии пострадали 18 человек. Об их состоянии пока не сообщается. Информацию о происшествии проверяет российское консульство в Анталье.-0-