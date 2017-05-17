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В Иране завершилась избирательная кампания

18.05.2017 12:33 — Новости Мира | БелТА  
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В Иране завершилась избирательная кампания

18 мая, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Избирательная кампания для кандидатов в президенты Ирана и для выборов городских и сельских советов завершилась в четверг в 8.00 по местному времени.

Предвыборная кампания началась 20 апреля. Согласно закону, кандидаты должны закончить избирательную кампанию за 24 часа до начала выборов.

Штаб-квартира выборов сообщила директорам газет, информационных агентств, новостных каналов, социальных сетей и журналов, что они должны прекратить публикацию любых сообщений против или в пользу кого-либо из кандидатов в президенты 18 мая.

12-е президентские выборы и 5-е выборы городских и сельских советов в Иране пройдут 19 мая. Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел Ирана, для участия в предстоящих выборах были утверждены 6 кандидатов: Мостафа Ага Мирсалим, Исхак Джахангири, Хасан Рухани, Ибрахим Раиси, Мохаммад Бакер Галибаф и Мостафа Хашеми Таба. Кандидат в президенты Ирана Мохаммад Бакер Галибаф официально поддержал Сейеди Ибрахима Раиси и вышел из президентской гонки 15 мая. Кандидат на пост президента Исхак Джахангири 16 мая также официально объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру президента Хасана Рухани.

Для победы на президентских выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура.-0-

 
 
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Предвыборная кампания началась 20 апреля. Согласно закону, кандидаты должны закончить избирательную кампанию за 24 часа до начала выборов.

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