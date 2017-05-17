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Китайская компания построит самое высокое здание в Африке
18.05.2017 13:05 — Новости Мира | БелТА
18 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайская компания CRCC сообщила, что совместно с марокканской компанией выиграла тендер на строительство самого высокого здания в Африке - марокканской башни Рабата.
Объект расположен в столице Марокко - Рабате, высота основного здания - 250 м, общая площадь - 86 тыс. кв.м. Сумма контракта составила $375 млн.
Проект предусматривает природосберегающую концепцию дизайна, в здании будут расположены офисы, отель и высококлассные квартиры.-0-
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Объект расположен в столице Марокко - Рабате, высота основного здания - 250 м, общая площадь - 86 тыс. кв.м. Сумма контракта составила $375 млн.
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