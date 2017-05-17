18 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Образец "горящего льда" (соединение воды и природного газа, превратившееся в кристаллическое вещество под высоким давлением и низких температур), успешно добыт в северной части Южно-Китайского моря акватории Шэньху, начало коммерческой эксплуатации планируется к 2030 году. Об этом стало известно в китайской геологической службе Министерства земельных и природных ресурсов КНР.

Таким образом, Китай стал первой в мире страной, добившейся бесперебойного и стабильного получения гидратов природных газов во время опытной добычи в морской акватории.

Место проведения опытной добычи находится в 285-и км от Сянгана, местонахождение газа - на 200-метровой глубине в грунте морского дна. Глубина моря составляет 1 266 м. С 10 мая по сегодняшний день было выработано 120 тыс. куб. м гидратов природных газов, содержание метана составляет 99,5%.

Как отметил заместитель начальника китайской геологической службы Министерства земельных и природных ресурсов КНР Ли Цзиньфа, следующим шагом станет продолжение работы команды по опытной добыче в 2-3 разных по виду рудных районах в прилегающих морских зонах.-0-