ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая опытная добыча "горящего льда" в морской акватории проведена в Китае

18.05.2017 13:30 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Образец "горящего льда" (соединение воды и природного газа, превратившееся в кристаллическое вещество под высоким давлением и низких температур), успешно добыт в северной части Южно-Китайского моря акватории Шэньху, начало коммерческой эксплуатации планируется к 2030 году. Об этом стало известно в китайской геологической службе Министерства земельных и природных ресурсов КНР.

Таким образом, Китай стал первой в мире страной, добившейся бесперебойного и стабильного получения гидратов природных газов во время опытной добычи в морской акватории.

Место проведения опытной добычи находится в 285-и км от Сянгана, местонахождение газа - на 200-метровой глубине в грунте морского дна. Глубина моря составляет 1 266 м. С 10 мая по сегодняшний день было выработано 120 тыс. куб. м гидратов природных газов, содержание метана составляет 99,5%.

Как отметил заместитель начальника китайской геологической службы Министерства земельных и природных ресурсов КНР Ли Цзиньфа, следующим шагом станет продолжение работы команды по опытной добыче в 2-3 разных по виду рудных районах в прилегающих морских зонах.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, Китай стал первой в мире страной, добившейся бесперебойного и стабильного получения гидратов природных газов во время опытной добычи в морской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Китайская компания построит самое высокое здание в Африке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика