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Путин и Макрон обсудили важность дальнейшего взаимодействия в "нормандском формате"

18.05.2017 15:44 — Новости Мира | БелТА  
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18 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в первом телефонном разговоре обсудили важность дальнейшего взаимодействия в "нормандском формате", сообщает пресс-служба Кремля.

"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе минских соглашений", - отмечается в сообщении.-0-

 
 
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"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего...

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