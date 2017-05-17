18 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в первом телефонном разговоре обсудили важность дальнейшего взаимодействия в "нормандском формате", сообщает пресс-служба Кремля.

"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе минских соглашений", - отмечается в сообщении.-0-