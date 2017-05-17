18 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Ударный вертолет экспортного типа Z-19E "Черный торнадо", разработанный китайской компанией HAIC (Harbin Aircraft Industrial Corporation), сегодня успешно совершил первый полет в Харбине.

Z-19E является легким ударным вертолетом для экспорта. Впервые он был представлен 8 сентября 2015 года и за последние три года часто появлялся на разных авиасалонах.

Взлетный вес Z-19E составляет 4,25 т, кабина рассчитана на двух пилотов. Машина оснащена пуленепробиваемым топливным баком. Z-19E предназначен для поражения на поле боя легкой и тяжелой бронетехники, подавления огневых точек противника, поддержки сухопутных войск, а также может использоваться для перехвата низколетящих целей. Вооружение, которое несет вертолет, включает ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и пулеметы.

"Черный торнадо" превосходит многие вертолеты в своем классе по скорости и маневренности. От Z-9 его отличает сниженный уровень шума, измененная конструкция кабины для надежной защиты летчиков от лобовых атак и ряд усовершенствований для предотвращения попадания в винты посторонних предметов при полете на малой высоте.-0-