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Мэй: провал соглашения по Brexit несет мрачные перспективы для Великобритании
18.05.2017 18:30 — Новости Мира | Tut.by
Провал соглашения с Брюсселем по условиям выхода Великобритании из Евросоюза несет мрачные перспективы для Соединенного Королевства. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, представляя предвыборную программу правящей Консервативной партии.
Глава правительства Соединенного Королевства обратилась к избирателям, которых призвала поддержать на парламентских выборах консерваторов, стремящихся, по ее словам, добиться заключения «наилучшего соглашения для Великобритании» при выходе из ЕС.
«Если мы (страна. — Прим. ТАСС) не сможем (заключить сделку. — Прим. ТАСС), то последствия для Великобритании и экономической безопасности простых рабочих людей будут мрачными. Если мы добьемся успеха, то перед нами открываются большие возможности», — сказала она.
По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.
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Глава правительства Соединенного Королевства обратилась к избирателям, которых призвала поддержать на парламентских выборах консерваторов, стремящихся, по ее...
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