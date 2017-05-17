Автомобиль наехал на пешеходов в Нью-Йорке, пострадали около 20 человек

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль наехал на пешеходов, сообщают информагентства.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали около 20 человек. Гибель одного человека подтвердили в пожарном департаменте Нью-Йорка.

Сообщается, что водитель автомобиля выжил и сейчас находится под стражей. Его мотивы выясняются. Как информируют американские СМИ со ссылкой на собственные источники, ранее он привлекался к ответственности за вождение авто в нетрезвом виде.

На месте происшествия работают экстренные службы.-0-