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Автомобиль наехал на пешеходов в Нью-Йорке, пострадали около 20 человек

18.05.2017 20:16 — Новости Мира | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль наехал на пешеходов, сообщают информагентства.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали около 20 человек. Гибель одного человека подтвердили в пожарном департаменте Нью-Йорка.

Сообщается, что водитель автомобиля выжил и сейчас находится под стражей. Его мотивы выясняются. Как информируют американские СМИ со ссылкой на собственные источники, ранее он привлекался к ответственности за вождение авто в нетрезвом виде.

На месте происшествия работают экстренные службы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, в результате инцидента пострадали около 20 человек. Гибель одного человека подтвердили в пожарном департаменте Нью-Йорка.

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