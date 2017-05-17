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Во Владивостоке пришвартовался первый теплоход из КНДР

18.05.2017 22:04 — Новости Мира | БелТА  
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Во Владивостоке пришвартовался первый теплоход из КНДР

Грузопассажирский теплоход отныне будет регулярно курсировать между северокорейским Раджином и российским Владивостоком, передают информагентства. На его борту, в том числе, находились и представители туристических компаний из Китая.

В первый рейс судно отправилось без туристов. На его борту находились только представители российских и китайских туркомпаний, проверившие маршрут следования. Планируется, что первых китайских туристов будут отправлять в круиз начиная со следующей недели.

До этого грузопассажирское сообщение между КНДР и РФ не осуществлялось. Это стало возможным после получения городом Насон и его районом Раджином статуса "особого города" и аналогичной экономической зоны. Судно Man Gyong Bong стало первым кораблем, которое выполнило бизнес-рейс в соседнее государство.

В дальнейшем на судне будут перевозить китайских туристов, российских граждан в Раджин, а также осуществлять перевозку северокорейских рабочих в обоих направлениях. Помимо этого теплоход может принять до 1,5 тыс. тонн груза.

 
 
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До этого грузопассажирское сообщение между КНДР и РФ не осуществлялось. Это стало возможным после получения городом Насон и его районом Раджином статуса "особого...

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