Мужчина с ножом атаковал полицейского и военного в Милане

Полиция итальянского Милана была вынуждена на некоторое время оцепить вокзал из-за инцидента, связанного с нападением вооруженного человека на военнослужащего и представителя правоохранительных органов, передают информагентства. По сведениям очевидцев, нападение произошло в ходе проверки документов.

Один человек получил ранение в шею, а другой - в руку. Они были незамедлительно госпитализированы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Совершивший нападение на стражей порядка мужчина задержан. Он является выходцем из Северной Африки и ранее уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.