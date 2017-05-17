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Мужчина с ножом атаковал полицейского и военного в Милане

18.05.2017 23:42 — Новости Мира | БелТА  
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Мужчина с ножом атаковал полицейского и военного в Милане

Полиция итальянского Милана была вынуждена на некоторое время оцепить вокзал из-за инцидента, связанного с нападением вооруженного человека на военнослужащего и представителя правоохранительных органов, передают информагентства. По сведениям очевидцев, нападение произошло в ходе проверки документов.

Один человек получил ранение в шею, а другой - в руку. Они были незамедлительно госпитализированы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Совершивший нападение на стражей порядка мужчина задержан. Он является выходцем из Северной Африки и ранее уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

 
 
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Один человек получил ранение в шею, а другой - в руку. Они были незамедлительно госпитализированы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

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