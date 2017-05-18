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Болгарии не хватает 400 млн евро для охраны внешних границ ЕС
19.05.2017 01:04 — Новости Мира | БелТА
Министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев сообщил журналистам, что Болгария нуждается в дополнительных 400 млн евро для защиты внешних границ Евросоюза от нелегальных мигрантов и их обустройства. Сведения об этом распространили информагентства.
Часть суммы будет направлена на решение вопросов по приему мигрантов в течение ближайших 10 лет. Об этом было заявлено в ходе двухсторонней встречи Радева с еврокомиссаром по вопросам миграции Димитрисом Аврамопулосом. Ранее Болгарии уже получила 160 млн для охраны границ, однако этой суммы оказалось недостаточно.
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Министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев сообщил журналистам, что Болгария нуждается в дополнительных 400 млн евро для защиты внешних границ Евросоюза от...
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