Болгарии не хватает 400 млн евро для охраны внешних границ ЕС

Министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев сообщил журналистам, что Болгария нуждается в дополнительных 400 млн евро для защиты внешних границ Евросоюза от нелегальных мигрантов и их обустройства. Сведения об этом распространили информагентства.

Часть суммы будет направлена на решение вопросов по приему мигрантов в течение ближайших 10 лет. Об этом было заявлено в ходе двухсторонней встречи Радева с еврокомиссаром по вопросам миграции Димитрисом Аврамопулосом. Ранее Болгарии уже получила 160 млн для охраны границ, однако этой суммы оказалось недостаточно.