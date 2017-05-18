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Число пострадавших в результате наезда на пешеходов на Таймс-сквер выросло до 23 человек

19.05.2017 00:45 — Новости Мира | БелТА  
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Число пострадавших в результате наезда на пешеходов на Таймс-сквер выросло до 23 человек
Фото Reuters

Власти Нью-Йорка уточнили данные о пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в районе Таймс-сквер. Мэр города Билл Де Блазио заявил о том, что госпитализировано 23 человека и одна девушка 18 лет погибла в результате наезда. Такие данные передает ряд информагентств.

Установлена и личность арестованного водителя - им является бывший военнослужащий ВС США Ричард Рохас, 26 лет. Его дважды арестовывали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии - в 2008 и 2015 гг. Полиция проверяет его на содержание наркотических препаратов и алкоголя в крови, пока не рассматривая версию теракта в качестве основной.

По словам очевидцев, водитель умышленно двигался против движения, а затем выехал на тротуар, где принялся целенаправленно сбивать людей. Врезавшись в препятствие, мужчина выскочил из машины и попытался скрыться, но был схвачен и арестован полицией. Несколько человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

 
 
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Установлена и личность арестованного водителя - им является бывший военнослужащий ВС США Ричард Рохас, 26 лет. Его дважды арестовывали за управление автомобилем в...

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