|
8 полицейских погибли во время атаки талибов в Афганистане
19.05.2017 00:24 — Новости Мира | БелТА
Зия Дюрани, пресс-секретарь начальника местной полиции, заявил в четверг, что боевики группировки "Талибан" напали на три контрольно-пропускных пункта, расположенных у полицейских участков в районах Хакрезма Аргистан и Нашин в южной провинции Кандагар.
По словам Дюрани, в результате ответного огня также погибли 22 боевика "Талибана". Он утверждает, что особенно ожесточенным было столкновение в районе Нашин.
Ответственность за нападения взял на себя представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.
В другом месте, в западной провинции Хират, боевик движения "Талибан" атаковал армейский автобус, убив одного офицера и ранив двух других.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зия Дюрани, пресс-секретарь начальника местной полиции, заявил в четверг, что боевики группировки "Талибан" напали на три контрольно-пропускных пункта,...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии