8 полицейских погибли во время атаки талибов в Афганистане

Зия Дюрани, пресс-секретарь начальника местной полиции, заявил в четверг, что боевики группировки "Талибан" напали на три контрольно-пропускных пункта, расположенных у полицейских участков в районах Хакрезма Аргистан и Нашин в южной провинции Кандагар.

По словам Дюрани, в результате ответного огня также погибли 22 боевика "Талибана". Он утверждает, что особенно ожесточенным было столкновение в районе Нашин.

Ответственность за нападения взял на себя представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.

В другом месте, в западной провинции Хират, боевик движения "Талибан" атаковал армейский автобус, убив одного офицера и ранив двух других.