В Италии бесплатно раздают замки и монастыри, но только тем, кто готов их отремонтировать

Правительство Италии готово предоставить в пользование частным инвесторам 103 объекта, имеющих культурную и историческую ценность. В отдельных случаях речь идет о замках и монастырях. Об этом сообщил ряд информагентств.

Однако "раздавать замки" будут далеко не всем желающим. Все объекты включены в стратегический план по развитию туризма. Здесь можно найти старые гостиницы, постоялые дворы, отдельные дома, фермы, монастыри и несколько замков. Чтобы заполучить во владение любой из объектов на 50 лет безвозмездной аренды, нужно выступить гарантом его туристической привлекательности. А для этого власти должны увидеть проект реконструкции и бизнес-план по превращению выбранного здания в туристический объект с учетом его назначения.

Этот проект рассчитан на "неспешных" туристов, не тех, которые посещают крупные города и достопримечательности в течение нескольких дней, а на тех, кто путешествует по глубинке, знакомиться с культурой и бытом итальянцев. 59 объектов из списка расположены у велодорожек, а еще 44 у пешеходных маршрутов, вроде Аппиевой дороги.

В ближайшем будущем арендаторам предложат еще 200 объектов, а всего их число может достигнуть 4,3 тыс.

Напомним, ранее мэр итальянской деревни Бормида предложил субсидию всем переезжающим в поселение на ПМЖ в размере 2 тыс. долларов . Желающих набралось около 17 тыс., в основном из других стран, однако мэр Гальяно заявил, что его не так поняли и в первую очередь он ждал жителей Лигурии и Италии. Всего в Италии под угрозой депопуляции находятся свыше 2 500 деревень.