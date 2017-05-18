|
В Италии бесплатно раздают замки и монастыри, но только тем, кто готов их отремонтировать
19.05.2017 00:03 — Новости Мира | БелТА
Правительство Италии готово предоставить в пользование частным инвесторам 103 объекта, имеющих культурную и историческую ценность. В отдельных случаях речь идет о замках и монастырях. Об этом сообщил ряд информагентств.
Однако "раздавать замки" будут далеко не всем желающим. Все объекты включены в стратегический план по развитию туризма. Здесь можно найти старые гостиницы, постоялые дворы, отдельные дома, фермы, монастыри и несколько замков. Чтобы заполучить во владение любой из объектов на 50 лет безвозмездной аренды, нужно выступить гарантом его туристической привлекательности. А для этого власти должны увидеть проект реконструкции и бизнес-план по превращению выбранного здания в туристический объект с учетом его назначения.
Этот проект рассчитан на "неспешных" туристов, не тех, которые посещают крупные города и достопримечательности в течение нескольких дней, а на тех, кто путешествует по глубинке, знакомиться с культурой и бытом итальянцев. 59 объектов из списка расположены у велодорожек, а еще 44 у пешеходных маршрутов, вроде Аппиевой дороги.
В ближайшем будущем арендаторам предложат еще 200 объектов, а всего их число может достигнуть 4,3 тыс.
Напомним, ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы заполучить во владение любой из объектов на 50 лет безвозмездной аренды, нужно выступить гарантом его туристической привлекательности. А для этого власти...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии