ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии бесплатно раздают замки и монастыри, но только тем, кто готов их отремонтировать

19.05.2017 00:03 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Италии бесплатно раздают замки и монастыри, но только тем, кто готов их отремонтировать

Правительство Италии готово предоставить в пользование частным инвесторам 103 объекта, имеющих культурную и историческую ценность. В отдельных случаях речь идет о замках и монастырях. Об этом сообщил ряд информагентств.

Однако "раздавать замки" будут далеко не всем желающим. Все объекты включены в стратегический план по развитию туризма. Здесь можно найти старые гостиницы, постоялые дворы, отдельные дома, фермы, монастыри и несколько замков. Чтобы заполучить во владение любой из объектов на 50 лет безвозмездной аренды, нужно выступить гарантом его туристической привлекательности. А для этого власти должны увидеть проект реконструкции и бизнес-план по превращению выбранного здания в туристический объект с учетом его назначения.

Этот проект рассчитан на "неспешных" туристов, не тех, которые посещают крупные города и достопримечательности в течение нескольких дней, а на тех, кто путешествует по глубинке, знакомиться с культурой и бытом итальянцев. 59 объектов из списка расположены у велодорожек, а еще 44 у пешеходных маршрутов, вроде Аппиевой дороги.

В ближайшем будущем арендаторам предложат еще 200 объектов, а всего их число может достигнуть 4,3 тыс.

Напомним, ранее мэр итальянской деревни Бормида предложил субсидию всем переезжающим в поселение на ПМЖ в размере 2 тыс. долларов. Желающих набралось около 17 тыс., в основном из других стран, однако мэр Гальяно заявил, что его не так поняли и в первую очередь он ждал жителей Лигурии и Италии. Всего в Италии под угрозой депопуляции находятся свыше 2 500 деревень.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы заполучить во владение любой из объектов на 50 лет безвозмездной аренды, нужно выступить гарантом его туристической привлекательности. А для этого власти...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Мужчина с ножом атаковал полицейского и военного в Милане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика